Ecco la doppia mossa di Erdogan su Ucraina e Russia

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) C’è l’esigenza tattica di prepararsi ad una serie di possibili cambiamenti dietro la decisione turca di non restare passiva dinanzi a decisioni di altri paesi Nato? Il fil rouge che unisce Mosca ad Ankara, mai sopito, può essere ri-attivato periodicamente in base alle singole esigenze? E come questo comportamento di Recep Tayyippotrà inserirsi nelle strategie dell’alleanza atlantica da un lato e dei super players comee Cina dall’altro? La Gran Bretagna vuole sostenere l’con due sminatori, ma le navi speciali per il momento non possono raggiungere il Mar Nero per il no della Turchia. Lo stop La cronaca racconta della decisione inglese di sostenere le difese di Kyiv tramite la consegna di due due sminatori della Royal Navy alla Marina. Si tratta di battelli speciali che verrebbero ...