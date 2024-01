“È un fenomeno | mai visto uno giocare così” | Danilo Pereira non ha parole

I lettori scopriranno come questo iconico scooter è diventato unglobale, intrecciandosi ... Tutti i modelli di Giorgio Sarti rappresenta la guida definitiva ad ogni modello di Vespa...Negli anni c'è stato qualche tentativo di disgelo ma i dissapori a quanto pare non sonosvaniti ...(2009) - Il film di Richard Harris (titolo originale The Boat That Rocked ) racconta il...IL TALENTO - Il centrocampista/difensore non ha usato mezzi termine per descrivere il giovanissimo amico e collega: "Warren è il giovane più forte che abbia mai visto giocare a calcio. Non scherzo o ...È arrivato, infatti, in finale al campionato del mondo di freccette (darts in inglese) ed alla sua età nessuno mai si era avvicinato neppure alla semifinale. Per questo hanno tirato in ballo tutti i ...