E se si votasse oggi? Il sondaggio-bomba | FdI in testa | occhio alla sorpresa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Se sicome andrebbero le cose? Il quadro sarebbe piuttostormante per le opposizioni. Infatti secondo le ultime rilevazioni il centrodestra continua a raccogliere consensi. E a dare una fotografia di questo 2024 politico appena iniziato è ildi Tecnè presentato da Bianca Berlinguer a È sempre cartabinaca. Di fatto il partito del premier, Fratelli d'Italia, resta in cima alle preferenze sfiorando il 30 per cento e portando a casa un 28,8 davanti a tutti. Dietro c'è il Pd che è al 19 per cento ben sotto la soglia minima profetizzata in vista delle Europee per salvare il posto della Schlein, ovvero il 20 per cento. Un'amaraper la segretaria. Al terzo posto sul podio c'è il Movimento Cinque Stelle con il 16,5 per cento che si avvicina sempre di più ai dem. Poi Forza ...