Dybala-Lukaku | la Roma ribalta la Cremonese | derby con la Lazio ai quarti

(Adnkronos) – La Roma batte la Cremonese in rimonta per 2-1 oggi 3 gennaio 2023 negli ottavi di finale di Coppa Italia e si qualifica per i quarti . I ... ()

Pubblicato il 3 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – La Roma batte la Cremonese in rimonta per 2-1 oggi 3 gennaio 2023 negli ottavi di finale di Coppa ... ()

I giallorossi, sotto dopo il primo tempo, rimontano con i gol diLa Roma batte la Cremonese in rimonta per 2 - 1 oggi 3 gennaio 2023 negli ottavi di finale di Coppa Italia e si qualifica per i quarti . I giallorossi, sotto nel primo tempo per il gol ...Tsadjout gela l'Olimpico, poi, però,firmano il sorpasso dei giallorossi. Di seguito le pagelle della Roma, top e flop della Cremonese e il tabellino del match. Roma - Cremonese, la ...Nella ripresa si ritrova più a suo agio avanzato e becca pure il palo BELOTTI 5 Si batte e fa ammonire mezza Cremona, ma quando arriva all’appuntamento col gol fa scena muta (1’st Dybala 7: accende la ...Spazi chiusi, poi uba combinazione Dybala-Azmoun-Lukaku mette sui piedi del belga il pari dell'1-1, a 13' dalla fine. Il gol qualificazione di Dybala su rigore, per un intervento di Sernicola su ...