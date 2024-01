Due bombe e cento morti | c' è il tentativo di destabilizzare l' Iran

della Questura di Torino hanno tratto in arrestopersone per il possesso di artifizi illeciti. ... dopo che gli agenti hanno trovato in un'autovettura oltre un centinaio di "carta", artifizi ...Leesplosioni hanno provocato, al momento, 103 vittime e 141 feriti, alcuni in condizioni ... Diverse fonti riportano un numero variabile di esplosioni, alcune suggeriscono l'uso dinascoste ...Un altro aveva 45 “candelotti”, che per loro natura sono vendibili solo nelle fabbriche di esplosivi e solo a coloro in possesso di abilitazione tecnica ...Almeno 103 persone sono state uccise e 170 ferite nella città iraniana di Kerman, dopo due esplosioni vicino al luogo di sepoltura del comandante militare Qasem Soleimani, in quello che i funzionari h ...