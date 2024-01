Droga e tentato furto d’auto | due arresti a Napoli

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDueeffettuati dalla polizia la notte scorsa a. Nel primo caso gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in via Foggia, hanno notato un uomo che, con atteggiamento circospetto, è salito a bordo di un’auto al cui interno vi era un altro soggetto. Quest’ultimo, dopo aver ricevuto del denaro dall’uomo, gli stava per consegnare qualcosa. Gli operatori sono intervenuti bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di 18 bustine di marijuana del peso di circa 30 grammi, di 4 pezzi di hashish del peso complessivo di circa 13,5 grammi, di 9 involucri contenenti cocaina del peso di circa 5 grammi e di 135 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. L”uomo, un 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. A Porta Capuana, ...

...l'attenzione di un equipaggio della Polizia di Stato veniva attirata da una coppia di uomini che stazionavano davanti ad una delle sedi "Caritas" di via Pasi e che alla loro vista hannodi ...... ha notato il 27enne, il quale, nei pressi di un furgone in sosta in via Tibaldi, hadi ... La(7.4 grammi di Marijuana) e il denaro (315 euro suddivisi in banconote di vario taglio) sono ...Poi la fuga e la confessione. Un uomo di 43 anni - un italiano con precedenti per reati contro il patrimonio, droga e armi - è stato arrestato martedì sera a Lainate con le accuse di rapina aggravata ...Quelle che portava ad un paziente dell’ospedale di Cremona non erano normali brioches. Dentro c’era la cocaina. Con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, gli uomini della Squadra Mobile della.