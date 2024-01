Drammatico fuori pista sul Grande Raccordo Anulare | un morto Traffico in tilt

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Pubblicato il 3 Gennaio, 2024 Anas, società che gestisce le strade del Lazio, ha reso noto che suldi Roma è temporaneamente chiusa la complanare alla carreggiata interna, in corrispondenza dell’uscita 32 “via della Pisana”, a causa di un incidente. Ilè deviato sulla viabilità secondaria. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un autoveicolo ha perso il controllo del mezzo senza coinvolgere altri veicoli. Nell’incidente il conducente è deceduto.