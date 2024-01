Doping | scoppia un altro caso | provette nascoste e campioni coperti

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Pochi istanti fa è esploso un nuovodi, coinvolto anche un calciatore. La vicenda e tutti i dettagli Il nuovo anno è cominciato da appena tre giorni e abbiamo già potuto assistere alla prima gara ufficiale del 2024, con il Milan che ha annientato il Cagliari per 4-1 per effetto della doppietta di Jovic e dalle reti realizzate da Traore e Leao, con quest’ultimo subentrato in corso d’opera. Questa sera toccherà alla Roma di Mourinho, che ospiterà all’Olimpico la Cremonese, dopodiché sarà la volta della Juve, impegnata domani nel match contro la Salernitana all’Allianz Stadium. Bianconeri che sono anche alle prese con il mercato, alla disperata ricerca di qualcuno che possa coprire il vuoto lasciato dalle squalifiche di Fagioli e Pogba. Queste però potrebbero anche non essere le uniche due squalifiche di questa annata particolare, perché in ...