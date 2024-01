Domenica 7 gennaio si entra gratis nei musei civici e nei siti archeologici di Roma

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), 032024 – Nella primadel nuovo anno, il 7, tutti i visitatori – residenti e non residenti a– potranno accedere gratuitamente aie ad alcune aree archeologiche della città.saranno infatti aperte con ingresso libero l’Area Sacra di Largo Argentina (via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, dalle ore 9.30 alle ore 16.00 ultimo ingresso ore 15.00), l’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle ore 16.00, ultimo ingresso ore 15.00) e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 09.00 – 16.30, ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). L’offerta si completa con i seguentiaperti:Capitolini; ...

Ladispoli , 3 gennaio 2023 – “Il passaggio da un anno all’altro è il momento propizio per stilare bilanci, per lasciarsi alle spalle le cose vecchie ... (ilfaroonline)

La Storia della Rai: Dagli Inizi a 'LaSportiva' e 'Arrivi e Partenze' Proprio il 31954, iniziavano ufficialmente le trasmissioni sul piccolo schermo, con programmi iconici come La ...L'iscrizione è prevista in loco dalle ore 10:00 del 6fino alle ore 17:30 di7. La premiazione si svolgerà alle ore 18:30.Imperdibile anche il CityTour delle “Meraviglie di Rimini” previsto per domenica 7 gennaio alle 10.30. Per coloro che preferiscono visitare i musei in autonomia, sul portale VisitRimini.com è ...Un importante evento musicale conclude gli appuntamenti Natalizi del rione Riva . Domenica 7 gennaio alle ore 16 nella Chiesa di San Cassiano ( ingresso libero ) si terrà il CONCERTO degli AUGURI ...