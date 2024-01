Djaló | l’ex mister lo consiglia all’Inter | «Perfettamente adattabile al 3-5-2»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) È ormai noto il forte interesse dell’Inter per Tiagodel Lille. Delle qualità del difensore parla il suo ex allenatore ai tempi dello Sporting Lisbona. QUALITÀ – Chi meglio di un allenatore potrebbe descrive un giocatore che ha allenato in passato? Così parla a Sportitalia il, Tiago Fernandes, dell’obiettivo di mercato dell’Inter Tiago: «È davvero un ottimo giocatore. Molto veloce e che riesce a mantenere una concentrazione molto alta nell’uno contro uno. Ha una buona qualità ed approccia bene le partite fin dal primo minuto. C’è una qualità fra queste che però va sottolineata più delle altre: la velocità. Se giochi conin squadra sai che puoi tenere la linea difensiva molto alta, perché è capace di controllare grande spazio alle proprie spalle e dietro la linea della difesa. Penso che il 3-5-2 ...