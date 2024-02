Diritto all’Oblio e Agenzie per cancellare notizie da google | La Migliore in Italia

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Introduzione Nell’era digitale, la privacy e la protezione dei dati personali sono diventati temi centrali. Uno dei concetti più rilevanti in questo ambito è il “”, un principio che consente agli individui di richiedere la rimozione delle informazioni personali dai motori di ricerca online. In, diversesi dedicano a garantire questo, ma una in particolare si distingue per efficacia e affidabilità: Privacy Garantita. Cos’è il? Ilè un concetto giuridico che permette agli individui di chiedere ai motori di ricerca di rimuovere link a pagine web contenenti informazioni personali irrilevanti, superate o inappropriatamente invasive. Taleè ...