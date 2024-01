Dieta dopo le Feste | ecco gli errori da non fare

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) – Passate le, tempo digli eccessi alimentari, in molti si mettono a stecchetto e, per dimagrire si affidano a regimi dietetici di moda, al passaparola, al fai da te. Ma quali sono le diete dae quelle da evitare per gli effetti nocivi sul metabolismo e la salute? A

Per la Sophia nazionale le 90 candeline arrivano il 20 settembre, per BB appena pochi giorni, ... trasformando in una specie di idilliaco zoo la villa in Costa Azzurra e abbracciando la...il caso Balocco, ha chiesto pubblicamente scusa , ha fatto una breve apparizione in un video ... Articoli più letti Carolina Fachinetti, che ha seguito lafito - tisanoreica insieme alla ...Integratori detox: I benefici e come usarli per dimagrire e sgonfiarsi dopo gli eccessi, liberandosi dei chili di troppo ...La dieta di Claudia Gerini si basa su alimenti e piatti sani, ben bilanciati ed equilibrati insieme a un po’ di sano movimento. La dieta di Claudia Gerini si basa su alimenti e piatti sani, ben ...