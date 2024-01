Dieta dopo le Feste | ecco gli errori da non fare

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) – Passate le, tempo digli eccessi alimentari, in molti si mettono a stecchetto e, per dimagrire si affidano a regimi dietetici di moda, al passaparola, al fai da te. Ma quali sono le diete dae quelle da evitare per gli effetti nocivi sul metabolismo e la salute? Achiarezza è Mauro Minelli, immunologo e docente di Fondamenti di dietetica e nutrizione all’Università Lum. “Con il termine ‘’ si deve intendere uno stile di vita, ovvero l’insieme di scelte alimentari che hanno lo scopo di farci stare bene e in salute – premette – Per raggiungere questo obiettivo bisogna affidarsi a professionisti che tengano conto dei dati forniti dalla ricerca scientifica, senza cedere alle mode del momento. Risulta fondamentale rivedere la propria idea di ...

Passate le feste, tempo digli eccessi alimentari, in molti si mettono a stecchetto e, per dimagrire si affidano a regimi dietetici di moda, al passaparola, al fai da te. Ma quali sono le diete da fare e quelle da ...Articoli più letti Carolina Fachinetti, che ha seguito lafito - tisanoreica insieme alla ... E dato che, secondo i National Institutes of Health americani,una diagnosi di demenza ...Integratori detox: I benefici e come usarli per dimagrire e sgonfiarsi dopo gli eccessi, liberandosi dei chili di troppo ...(Adnkronos) – Passate le feste, tempo di dieta. Dopo gli eccessi alimentari, in molti si mettono a stecchetto e, per dimagrire si affidano a regimi dietetici di moda, al passaparola, al fai da te. Ma ...