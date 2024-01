Diciottesima giornata Basket Eurolega 2023 2024 | Milano sfiora l’impresa | ma cade al Pireo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Non basta il cuore all’Olimpiaper evitare la sconfitta in quel di Atene e risalire così in classifica. Nella, i meneghini vengono superati dall’Olympiacos per 79-74 cedendo soltanto nell’ultimo periodo quarto dopo aver rimontato interamente lo svantaggio iniziale.: OLYMPIACOS-OLIMPIA79-74 Secondo passo falso consecutivo perche compromette non poco la sua rincorsa verso i playoff. Avvio in salita per i campioni d’Italia che vanno sotto subito 10-2 per mano di Walkup e Fall, salvo poi reagire molto bene grazie ...