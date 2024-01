Diciannovesima giornata Serie A 2023 2024 | le designazioni arbitrali

Osasuna - Almeria è una gara valida per ladella Liga e si gioca giovedì alle 17:00: tv, formazioni e pronostici Per l' Osasuna , abbastanza tranquillo in classifica con i suoi 19 punti che regalano al momento il ...Girona - Atletico Madrid è una partita delladella Liga e si gioca mercoledì alle 21:30: formazioni, pronostici, tv e streaming. È la sfida del Montilivi a catalizzare le attenzioni degli appassionati del calcio spagnolo ...Il fantacalcio in tempo reale sulla diciannovesima giornata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici ...L’AIA ha diramato la lista delle designazioni arbitrali della diciannovesima giornata di Serie A. Inter - Hellas Verona a Piccinini. Empoli - Milan a La Penna.