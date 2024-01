“Deserto chiama deserto” | nel Frusinate l’idea di un giovane per portare l’arte dove non c’è

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Chiunque mi segua su queste pagine sa come sia mia consuetudine dare spazio a iniziative di giovani artisti e operatori culturali, soprattutto quando non si limitano a pubblicare le proprie opere ma creano momenti di aggregazione collettiva, comunità itineranti, piccoli mondi poetici. In passato vi ho parlato del pluripremiato autore Giorgiomaria Cornelio e dell’associazione Congerie, motori del bellissimo festival poetico “I Fumi della Fornace” a Valle Cascia, come di Ludovico Cantisani, vulcanico saggista in prima linea nell’organizzazione del Festival del Cinema Balcanico a Roma. Scoprendo e frequentando queste scene è sorta spontaneamente un’amicizia, foriera di collaborazioni e progetti comuni, con i loro protagonisti. Un’altra figura che ha da tempo colpito la mia attenzione è Danilo Paris, versatile attore e agitatore culturale, dai molteplici interessi (recentemente in tour ...