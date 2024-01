DelFes Avellino | operazione al gomito per Matteo Caridà

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutosi è operato aldel braccio destro. Il cestista dellasi è sottoposto all’intervento chirurgico, perfettamente riuscito ed eseguito dal professor Raffaele Cortina, alla Casa di Cura Santa Teresa. La guardia capitolina sarà rivalutato dallo staff dellatra quindici giorni. La nota del società: “LaSsdrl rende noto che questa mattina l’atletasi è sottoposto ad un intervento chirurgico aldel braccio destro, per un problema con cui ha dovuto convivere sin dall’inizio di questa stagione. L’è stata eseguita dal Professor Cortina, presso la Casa di Cura Santa Teresa. ...

Il comunicato ufficiale 'LaSsdrl rende noto che questa mattina l'atleta Matteo Caridà si è sottoposto ad un intervento chirurgico al gomito del braccio destro, per un problema con ...Foto: ufficio stampaSsdrlL’applicazione difensiva della squadra di coach Crotti consente ai biancoverdi di conquistare il successo, battendo una Montecatini che fatica il primo tempo, per poi avere un veemente ritorno nella ...Il tecnico dei biancoverdi ha incassato la fiducia della proprietà nonostante le cinque sconfitte di fila, ma la squadra deve vincere per cambiare pelle ed atteggiamento ritrovando fiducia ...