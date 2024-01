De Ketelaere trascina l'Atalanta e sfida il Milan | 'Stai attento' Il riscatto è più vicino

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Due gol (e un assist) al Sassuolo per regalare all'i quarti di finale di Coppa Italia, due gol per regalarsi una nuovada...

l’Atalanta ha eliminato il Sassuolo in Coppa Italia per 3-1 con due gol ed un assist di Charles De Ketelaere . Dopo la vittoria in campionato contro ... (serieanews)

La prima emozione arriva al 5' quando Ederson se ne va sulla fascia e offre una palla invitante a Deche però liscia. Dopo due minuti ecco la risposta del Sassuolo con un tiro di Volpato ...... non fa sconti neanche al Rakow ultimo nel girone battendolo a domicilio 4 - 0 con le reti di un ritrovato Muriel da doppietta (14' e 73'), di Bonfanti (27') e anche di Charles Deal 92'. ...Sfiora un gol di testa, ma soprattutto confeziona l’assist per il gol spacca partita De Ketelaere. (73' Muriel ng) Miranchuk 7.5 – ondeggia tra le linee accendendosi a sprazzi, ma nella ripresa è una ...Due gol (e un assist) al Sassuolo per regalare all`Atalanta i quarti di finale di Coppa Italia, due gol per regalarsi una nuova sfida da ex al Milan. Charles De.