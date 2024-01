De Ketelaere avvisa il Milan | 'Contro questa Atalanta | deve stare attento'

... "non è pronto", e in cui il Milan ritroverà una vecchia conoscenza: Charles De. "Lo sto ... Se giocherà domani -Pioli - sarà da seguire con molta attenzione per la nostra fase ...Milan, Pioli apre al prestito di De. Pioli fa arrabbiare i tifosi del Milan . Tifo rossonero boccia Brahim e CdK . Milan, Piolila Juve. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport , ...Charles De Ketelaere, dopo la doppietta in Atalanta-Sassuolo (ottavi di finale di Coppa Italia), ha parlato a Mediaset: `Sapevamo cosa dovevamo fare e l`abbiamo.Continua a definirsi il tabellone di Coppa Italia in vista dei quarti di finale. Dopo il successo del Milan sul Cagliari anche l'Atalanta stacca il pass per il prossimo turno battendo 3-1 ...