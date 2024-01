Ddl concorrenza | Turco M5s | ' Il governo Meloni fa il gioco dell' oca e difende le lobby'

Il DDL Concorrenza è Entra to in vigore grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, scopriamo le novità per il settore della ... (tuttoandroid)

Il Vicepresidente del Movimento 5 Stelle, il senatore Mario Turco, in una nota ha commentato ildel governo Meloni, l'ennesimo atto che va nella direzione delle lobby e dei potentati. "Dopo aver illuso migliaia di imprese balneari che avrebbe fatto battaglie in Europa per non ...News correlate, Mattarella promulga la legge, ma chiede correzioni Il presidente del ... E' legge ilMade in Italy: via al Fondo Sovrano da un miliardo di euro Il provvedimento prevede l'...Mario Turco (M5s): "Il Governo Meloni pensa al Gioco dell'Oca, continuando a governare a difesa di poche lobby e non nell'interesse del Paese e dei cittadini".Il DDL Concorrenza cambia la telefonia mobile in Italia: nuovi limiti elettromagnetici e offerte "operator attack" a rischio.