DAZN - Il viaggio del dato dallo stadio alle case dei tifosi

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)annuncia oggi l’inaugurazione del Network Operation Center (NOC) italiano, il centro di monitoraggio creato in Italia tenendo conto delle specificità relative all’infrastruttura di rete italiana.Una modifica dell’assetto organizzativo del Gruppo che permetterà di creare ulteriori competenze e di trasferire al team locale la responsabilità del monitoraggio della qualità del servizio e dell'instradamento del traffico dei clienti per una maggiore capacità di intervento.L’attivazione del Network Operation Center (NOC) italiano, non solo rafforza la volontà didi continuare a investire nel nostro Paese, ma rappresenta anche un primo passo decisivo per lo sviluppo di ulteriore know-how in grado di sostenere ancora di più il percorso di digitalizzazione del Paese.Pierluigi Pardo racconta ildel «» in live ...

Un mercato salvato in extremis colin aereo per prendere Lukaku. Oggi sono proprio quei ... Guarda sututta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora. Se vuoi approfondire tutte le ......Quindi meglio che ti sbrighi se vuoi goderti le tue passioni in streaming sia a casa che in.l'offerta in corso Attivando o riattivando un account in precedenza disdetto con il piano...Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 18a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, Su Sky e in streaming su NOW, in campo la Serie A TIM, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 m ...Il match dello Stadium fra Juventus e Roma si avvicina, ma dove possiamo vedere la partita Scopriamolo insieme in quest'articolo.