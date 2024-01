DAZN | aumentano gli abbonamenti Ecco i prezzi

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Serie A,spara alto per idegli: rincarati iper i già clienti e non. Tutti i dettagli in meritoha annunciato un rincaro sia per i nuovi che per i vecchi. Quello Start costerà 14,99 euro (aumento rispetto ai 13,99 precedenti), mentre l’annuale passa da 89 a 99.Standard, per vedere le partite sue due dispositivi diversi ma sulla stessa rete, costerà 40,99 euro al mese, mentre l’opzione annuale si alza da 299 a 359 euro.Plus (due dispositivi ma su reti diverse) ha un costo mensile di 59,99 euro , con l’annuale che passa da 449 euro a 539.

