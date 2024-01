Dazn annuncia i nuovi prezzi sugli abbonamenti

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Dal 2 gennaio,avrà deisui piani di abbonamento, sia per i vecchi che per iutenti, su ogni piano di abbonamento, vale sia perStandard, Plus e Start In vista del nuovo anno,ha in mente un nuovo piano tariffario, anche in vista dei diritti in esclusiva sulle partite della serie A fino al 2029. Dal 2024 al 2029, infatti, la piattaforma streaming avrà accesso ai diritti della serie A delle squadre di calcio, motivo per cui ha colto la palla al balzo per aumentare il prezzo sui piani di abbonamento., ora, ha un nuovo listinomensili e annuali diStandard,Plus eStart, che varrà sia per i ...