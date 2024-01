Danneggiati i corpi illuminanti delle Mura Longobarde | la condanna di Mastella | “Delitti contro la città”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ una vergogna che alcuni degli arredi per l’illuminazione artistica, in due punti geografici diversi, siano stati già. Esercizi di stupidità delinquenziale e autolesionismo: fare del male alla propriae come farlo a sé stessi. Rimedieremo e studierò, con i miei tecnici, un sistema per proteggere meglio questi, perché certo non ci arrendiamo a stolti atti di cattiveria verso la. Una cosa è certa: il danneggiamento di beni pubblici è un reato. E noi denunceremo alla magistratura questiil patrimonio.la“, è quanto scrive in una nota il Sindaco di Benevento ...