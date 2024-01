Danneggiati corpi illuminanti Mura Longobarde | la dura condanna del Sindaco Mastella | “Delitti contro la città”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) La durissimada parte deldopo la vergognosa azione da parte di ignoti Benevento, 3 gennaio 2024 – “E’ una vergogna che alcuni degli arredi per l’illuminazione artistica delle, in due punti geografici diversi, siano stati già. Esercizi di stupidità delinquenziale e autolesionismo: fare del male alla propriae come farlo a sé stessi. Rimedieremo e studierò, con i miei tecnici, un sistema per proteggere meglio questi, perché certo non ci arrendiamo a stolti atti di cattiveria verso la. Una cosa è certa: il danneggiamento di beni pubblici è un reato. E noi denunceremo alla magistratura questi...

Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ una vergogna che alcuni degli arredi per l’illuminazione artistica delle Mura Longobarde , in due punti ... (anteprima24)

... in due punti geografici diversi, siano stati già. Esercizi di stupidità delinquenziale ... 'Rimedieremo e studierò, con i miei tecnici, un sistema per proteggere meglio questi...Sono rimastialmeno 16 sedici case e un gasdotto. I detriti di un drone russo abbattuto ... "I soccorritori hanno trovato altri 4sotto le macerie. Il numero totale dei morti è già di ...“E’ una vergogna che alcuni degli arredi per l’illuminazione artistica delle Mura Longobarde, in due punti geografici diversi, siano stati già danneggiati. Esercizi di stupidità delinquenziale e autol ...Rimedieremo e studierò, con i miei tecnici, un sistema per proteggere meglio questi corpi illuminanti, perché certo non ci arrendiamo a stolti atti di cattiveria verso la città. Una cosa è certa: il ...