Danimarca | rapiti i figli dell’ereditiera Block La polizia | «Abbiamo tutti i motivi per credere sia stata la madre»

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il giallo di Capodanno che ha tenuto col fiato sospeso la Germania e laè stato svelato. Klara, 13 anni, e Theodor, 10,la notte del 31 dicembre da un gruppo di uomini, in realtà sono stati fatti «sequestrare» dalla mamma. I due si trovavano a Gravenstein, in, dove stavano festeggiando l’ultimo dell’anno insieme al padre. Quando una “banda” è entrata all’interno del locale Caféodora della cittadina danese, ha aggredito il padre, l’ha scaraventato a terra e portato via i piccoli. Quella coinvolta in questa vicenda non è però una famiglia qualunque: Klara e Theodor sono idi Stephan Hensel e Christina, ereditiera ea a sua volta di Eugen, uno degli uomini più ricchi di Amburgo, che ha costruito le sue fortune nella ...