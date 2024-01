Daniele Capezzone | la strategia del vedo nero

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Un vecchio adagio francese svela una verità profonda: «È il tono che fa la musica». Questo vale massimamente nella politica, nel giornalismo, nella comunicazione pubblica: ogni volta che ascoltiamo il discorso di un leader o anche l'opinione di un commentatore, è sempre buona regola, oltre a esaminarne i contenuti e gli argomenti, valutarne il registro, il tono, capire in quale area emotiva (paura, speranza, rabbia, eccetera) la persona che parla stia tentando di portarci. Intendiamoci bene: bisogna diffidare dei venditori di paradisi artificiali, degli spacciatori di ottimismo farlocco. Però, per ragioni uguali e contrarie, è il caso di non credere nemmeno a chi – in modo altrettanto strumentale e furbesco – sembra costantemente pronto a creare un clima cupo, spettrale, angoscioso. Non giriamoci intorno. La mia impressione è che proprio questa sia la nuova...