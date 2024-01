Dalla Germania | Il Bayern Monaco piomba su Tomori Possibile contatto con il Milan

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ilè in emergenza in difesa con il ritorno di Gabbia che chercherà di colmare un buco importante. L’emergenza però potrebbe non riguardare soltanto gli infortuni: infatti, sul mercato, sarebbe forte il gradimento delper Fikayo. Il difensore inglese sarebbe uno dei prinmi nomi della lista dei rinforzi per i bavaresi. Secondo quanto riportato dall’edizione di Sky Sport in, Fikayosarebbe entrato nella lista dei desideri di Thomas Tuchel pe ril suo. Il centrale delsarebbe uno dei profili più graditi dal tecnico che avrebbe chiesto alla società uno sforzo economico importante sin da questa sessione di mercato. Nelle prossime ore ci potrebbe essere un affondo del club ...

Dalla Germania riferiscono come nelle ultime settimane il Bayern Monaco avrebbe fatto un tentativo per Fikayo Tomori del Milan (pianetamilan)

Le strade di Milan e Bayern Monaco tornano a intrecciarsi, non sul campo ma sul mercato. Non è nuovo l`interesse dei bavaresi per Mike Maignan, il cui rinnovo.L'ultima indiscrezione dalla Germania può ribaltare i piani del Milan. La richiesta di informazioni che scompagina i piani dei rossoneri.