Dakar 2024 | Italia ai minimi termini Tutti i piloti nostrani in gara | ma la vittoria è oltre l’utopia

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il momento tanto atteso è sempre più vicino, con lache scatterà venerdì 5 gennaio con il prologo di AlUla per poi concludersi due settimane più tardi (venerdì 19 gennaio) a Yanbu dopo tredici prove speciali complessive per una distanza totale di 7.891 chilometri, di cui 4.727 cronometrati. La 46ma edizione del rally raid più importante al mondo si terrà nuovamente in Arabia Saudita, per il quinto anno di seguito. L’si presenta alla “Maratona del Deserto” con un gruppo tutto sommato discreto a livello numerico ma lontano dal vertice a livello di qualità e competitività nelle categorie clou. Per fortuna qualcosa si muove tra le moto grazie a Paolo Lucci, rivelazione dell’ultima edizione con una notevole 15ma piazza assoluta e con la seconda posizione nel Rally 2 alle spalle del francese Romain Dumontier. Il sogno, per ...

Siamo ormai pronti per il via ufficiale della Dakar 2024 che che scatterà il 6 gennaio e si concluderà il 19, sempre in territorio saudita. Dodici ... (oasport)

... specializzato nel car tailoring: il risultato è "Pandarella" " questo il suo nomignolo " ovvero un esemplare che abbina interni raffinati a un look da raid, quasi da. L'origine. La base di ...Tra, Rally, endurance e Formula E, c'è parecchio materiale per allacciare casco e cinture in un mese solitamente non così carico di appuntamenti RALLY: DAL 5 AL 19 GENNAIOSi parte, ...“Sono arrivati nei giorni scorsi in Arabia Saudita e sono pronti ai nastri di partenza della Dakar Rally 2024 i nostri due "giovanotti Castiglionesi" Gioele Meoni e Paolo Lucci. Credo di rappresentare ...Per la prima volta, Tosha Schareina parteciperà al Dakar come pilota di fabbrica. Si unisce a Monster Energy Honda per quello che sarà solo il suo terzo appuntamento. Il pilota di Valencia è considera ...