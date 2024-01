Dakar 2024 | i favoriti delle auto Al-Attiyah vuole l’ennesimo trionfo | ma Loeb | Sainz e Peterhansel non sono d’accordo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Manca pochissimo ormai e vivremo il via ufficiale della. L’edizione numero 46 della corsa “più dura del mondo” si svolgerà per la quinta volta in Arabia Saudita. La competizione inizierà il 6 gennaio al Campo mare, nei pressi di Yanbu, e terminerà il 19 a Shaybah dopo 13 tappe. Cosa dovremo attenderci per quanto riguarda le? Un anno fa il successo è andato a Nasser Al-che ha trionfato con un’ora e 20 minuti di vantaggio su Sebastiene un’ora e 38 sul brasiliano Lucas Moraes. Come sempre la competizione su quattro ruote risulta avvincente e imprevedibile, con rischi letteralmente metro dopo metro e anche nelci sarà da attendersi di tutto, con tappe durissime e maratone nelle quali deserto e dune faranno la differenza. Il pilota qatariota del team ...