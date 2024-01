Da una cellula alla bistecca | com’è prodotta la carne coltivata in laboratorio

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tutti ne parlano, ma tecnicamente come si fa? Laè il risultato della tecnologia dell’agricolturare, un approccio che differisce notevolmente dai metodi tradizionali di produzione di. A differenza dell’allevamento animale, lanon richiede ovviamente la riproduzione, l’allevamento o la macellazione del bestiame. Invece, la coltivazione dellaavviene attraverso il processo di crescita di cellule animali in un bioreattore, chiamato anche come coltivatore, che fornisce un ambiente controllato e pulito per la crescita delle cellule. La biomimesi:base dellaLaè frutto della biomimesi, una pratica che ...