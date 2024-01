Da Twitter a X | il valore scende del 71% dopo l’acquisto di Musk

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) L'exda quando è diventato X ed è passato nelle mani di Elonha perso il 71% del suo. A sostenerlo è il fondo Fidelity, che detiene una partecipazione nel social media e secondo il Guardian, che cità il sito Axios, ha visto ridurre ildelle sue azioni del 71,5%. Il patron di Tesla aveva acquisitoa ottobre 2022 per 44 miliardi di dollari: il cambio del nome con X risale a luglio 2023. Secondo la stima di Fidelity ildel social network è attualmente di circa 12,5 miliardi di dollari.Anche il numero di utenti mensili è sceso: un -15% nel primo anno dall'acquisizione, a causa delle preoccupazioni di molti per l'aumento dei discorsi di odio sulla piattaforma,cheha ridotto la moderazione dei commenti e ...

... nella telefonia e nelle tecnologie digitali: ha posseduto pure quote di Facebook e. L'... immobili per undi 83 milioni, più altri per 50 milioni intestati alla sorella. Lui ha ...Il 2023 è stato un anno difficile per la piattaforma social, alle prese con la fuga degli inserzionisti dovuta anche ai comportamenti discutibili del miliardario ...Roma, 3 gen (Adnkronos) - "Grazie! Sono arrivati i dati finali del 2x1000. E Italia Viva cresce sia come numero di opzioni (+10% da 52mila a 57mila), sia come valore assoluto di risorse passando da 97 ...X (ex-Twitter) perde il 71,5% del valore post-acquisizione da Elon Musk. Controversie e boicottaggi portano a una drammatica caduta finanziaria. Il futuro di X appare incerto.