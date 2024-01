Curno | schianto tra auto e camion | gravi un uomo e una donna | illeso un neonato

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024). Grave incidente nella mattinata di mercoledì 3 gennaio a, lungo la Provinciale ex statale 470, dove si sono scontrati frontalmente un mezzo pesante e un’. L’allarme è scattato attorno alle 11.15: sul posto in pochi minuti sono arrivati i carabinieri, due ambulanze, duemediche e i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e della centrale di Bergamo. L’e lache viaggiavano a bordo della vettura, una Volkswagen Golf, sarebbero rimasti feriti in modo grave: il personale medico intervenuto li ha valutati entrambi con un codice rosso. Sembrerebbe inveceil bimbo di pochi mesi che si trovava sul sedile posteriore. I vigili del fuoco, dopo aver estratto dalle lamiere i feriti, hanno messo in sicurezza la zona.