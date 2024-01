Crystal Palace-Everton – probabili formazioni

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il terzo turno di FA Cup si giocherà al Selhurst Park giovedì 4 gennaio sera, quando ilospiterà l’, squadra di Premier League. Sia le Eagles che i Toffees sperano di migliorare i risultati ottenuti nella scorsa stagione, quando furono eliminati al terzo turno rispettivamente da Southampton e Manchester United. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreDopo una misera serie di otto partite senza vittorie in Premier League, ilha chiuso il 2023 in bellezza, rimontando e battendo il Brentford per 3-1 al ...

Il Crystal Palace si prepara al mercato di gennaio e secondo quanto riportato da The Standard, l'obiettivo numero uno per l'attacco... (calciomercato)

