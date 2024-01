Crolla il balcone e coppia di anziani cade nel vuoto | «Colpa di un camion che ha sbattuto contro»

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Due persone sono rimaste ferite a Toritto, in provincia di Bari, a causa del crollo di unin via Bonacchi. I feriti sono due, un uomo e una donna: si sarebbero affacciate al...

Il rumore sordo di un Camioncino passato in via Marcello Bonacchi, a Toritto (Ba), il balconcino al primo piano che crolla e contestualmente i ... (feedpress.me)

Secondo quanto riportato dall'Ansa, sarebbe stato il passaggio di un mezzo pesante, che avrebbe urtato il, a provocarne il cedimento della base. I due si sarebbero affacciati dopo aver ...a Sant'Angelo Lodigiano . Ragazzino trasportato in ospedale a Pavia . Un caso simile: il crollo dela Polignano a Mare .a Sant'Angelo Lodigiano. Il ragazzo, che ...In seguito al crollo di un balcone in via Bonacchi, due anziani sono rimasti feriti dai calcinacci. L’incidente ha coinvolto una coppia di passanti, un uomo e una donna anziana, colpiti alla testa dur ...È stato incredibilmente estratto vivo dalle macerie della propria casa un uomo di circa 65 anni, rimasto intrappolato in seguito al crollo del solaio della propria abitazione nel centro storico di ...