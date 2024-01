Costa Smeralda torna a Sanremo nella settimana del festival | ospiti e dettagli del palco sul mare

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) TeduaCrociere annuncia il ritorno di, la nave ammiraglia italiana, comescenico suldeldi2024. Dopo l’ottima accoglienza delle precedenti edizioni, la compagnia conferma così il suo impegno offrendo un’esperienza unica che unisce la magia della musica all’atmosfera della crociera. Ilscenico galleggiante sarà illuminato e festante, a poche centinaia di metri dal Teatro Ariston. Come annunciato dal conduttore e direttore artistico della kermesse Amadeus, saranno quattro i protagonisti – italiani e internazionali – live in collegamento con la diretta su Rai1. Glia bordo potranno, così, immergersi nell’atmosfera magica ...

... Amadeus annuncia gli ospiti Sanremo 2024, ospiti e co - conduttori Amadeus ha annunciato al Tg1 quelli che saranno gli ospiti del Festival di Sanremo 2024 che si esibiranno sulla nave... causandole la frattura della mascella , per poi attaccare il padre Giovanni con una mazza di legno al cranio, in una via del centro storico vicino a viale. L'amica ferita, i clienti ...Ogni sera, nello scenario unico della nave illuminata di fronte a Sanremo, a poche centinaia di metri dal Teatro Ariston, di cui sarà il prolungamento ideale sul mare, questi super ospiti ...Costa Crociere conferma la partecipazione dell’ammiraglia Costa Smeralda come palcoscenico sul mare a Sanremo 2024, dopo il successo dell’edizione precedente.