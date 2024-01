Cos' altro serve per fermare l' invasione? L' affondo di Capezzone

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Al di là delle cronache (scarne ed essenzialive, ampie e dettagliate qui su Libero), si percepisce un palpabile senso di imbarazzo sui fatti avvenuti a Milano la notte di Capodanno. Supersintesi: a San Siro, in zona Via Zamagna, “gruppi di persone” (riferiscono i lanci di agenzia in modo rigorosamente neutro) hanno prima acceso dei falò accatastando rifiuti emateriale, e poi hanno scatenato la guerriglia contro i poliziotti che avevano osato intervenire. Scene poco piacevoli anche in zona Duomo, dove, in assenza di un evento principale, a fronte di numerose persone comunque presenti per festeggiare in piazza, si sono registrate pure lì tensioni, con un inimmaginabile (almeno fino a qualche anno fa) effetto-terra di nessuno. Non sono mancati episodi assai sgradevoli e preoccupanti (lo testimoniano i medici che erano in servizio nella notte ...