Cosa serve al Napoli nel calciomercato di gennaio

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Cambiato senza successo l’allenatore, recuperati senza particolari effetti Kvarakstkhelia e Osimhen, ilguarda al mercato dicon crescente disperazione per raddrizzare una stagione che ha preso una brutta piega. La squadra di Walter Mazzarri è già a cinque punti di distanza dal quarto posto, che prima dell’inizio di questa stagione forse non avremmo nemmeno definito obiettivo minimo, e sta per perdere due cardini del suo gioco come Anguissa e Osimhen, in procinto di partire per partecipare alla Coppa d’Africa. Ilè la squadra che ha perso più punti rispetto alla scorsa stagione (addirittura 19) e fa quasi impressione vedere oggi il suo gioco sbrindellato nella ricerca della giocata individuale, nella palla in profondità già dalla linea di difesa. Con Mazzarri si è accentuata ancora di più una tendenza che sembrava ...