Corviale si accende con l’installazione Love L’opera di Caldarelli

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)di Fulvioè una delle cinque installazioni luminose realizzate in altrettanti luoghi della Capitale, tra centro e periferia, nell’ambito di “Roma. Luci d’Artista per la Pace”, dal 21 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Un’iniziativa promossa dall’Assessorato alla cultura e dal Dipartimento attività culturali di Roma Capitale, con la cura della Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali e l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. “perché l’amore, come l’arte, si diffonde liberamente: in alto e in basso, a destra e a sinistra, a est e a ovest. Senza categorie da assecondare, indecisa a tutto” – ha spiegato Achille Bonito Oliva, curatore dell’intervento cheha concepito per– L’arte è contro ogni intimità, vuole convivere e coesistere. Non ama i segreti, è euforia ...

... mettendo fine a tutte le guerre che insanguinano innumerevoli angoli della terra, che Roma...Senatore a Piazza San Pantaleo con We rise by lifting others e Fulvio Caldarelli alcon ...... mettendo fine a tutte le guerre che insanguinano innumerevoli angoli della terra, che Roma...Senatore a Piazza San Pantaleo con We rise by lifting others e Fulvio Caldarelli alcon ...Il quartiere periferico di Roma si accende con l'opera site-specic di Fulvio Caldarelli, che rientra nelle cinque installazioni luminose realizzate in altrettanti luoghi della Capitale ...