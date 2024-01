Corte dei Conti | Consiglio di presidenza straordinario sul caso Degni e il post contro la maggioranza Deferito anche ai probiviri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Dopo la bufera politica arriva un doppio giudizio interno per Marcello, consigliere delladeifinito nell’occhio del ciclone per i suoisui social. Uno, in particolare, è diventato pietra dello scandalo: “Occasione persa. C’erano le condizioni per l’ostruzionismo e l’esercizio provvisorio. Potevamo farli sbavare di rabbia sulla cosiddetta manovra blindata e gli abbiamo invece fatto recitare Marinetti”, aveva scrittosu X taggandola segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Tra le polemiche del centrodestra, che ne chiede l’immediata rimozione,sarà oggetto di una riunione straordinaria del Collegio diconvocato giovedì pomeriggio in videoconferenza per le ore 17. Il...