Coppa Italia | Roma-Cremonese | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

Commenta per primo Si è sbloccato Rafael Leao. L'attaccante del Milan ha segnato nella vittoria per 4 - 1 incontro il Cagliari e dopo il match ha postato su X un messaggio per i tifosi: ' Grazie Curva Sud, sei vera, continuiamo insieme... Il 2024 sarà un buon anno per noi '.La Lazio - esclusa la Champions (andata con il Bayern in programma il 14 febbraio) - sarà impegnata su tutti i fronti, non solo in campionato: incon l'eventuale derby della settimana ...Sul Corriere di Torino: "La coppa della Juve". Esclusa dall’Europa,la squadra di Allegri domani affronta la Salernitana: chi passa trova il Frosinone, l’occasione ...La Gazzetta dello Sport, parlando di numeri, evidenzia una piccola frenata a dicembre in ogni competizione, considerando il pari di Genova, il primo posto perso in Champions e l'eliminazione dalla ...