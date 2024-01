Coppa Italia | Roma-Cremonese 2-1 | Dybala e compagni volano ai Quarti di Finale

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Laha vinto 2-1 contro lae passa il turno di: dallo svantaggio iniziale al recupero non senza qualche polemica PRIMO TEMPO Finito il primo tempo per quanto concerne il match ditra: con i lombardi in vantaggio ai danni dei giallorossi grazie alla rete di Tsadjout alla prima occasione lombarda. I giallorossi possono recriminare tra i tanti gialli e il palo di Pellegrini. In questo momento vede i padroni di casa uscire tra i fischi dell’Olimpico. SECONDO TEMPO Nella ripresa i giallorossi continuano ad attaccare arrivando a colpire un palo con El Shaarawy e sfiorare l’occasione con Lukaku: lo stesso Romelu che poi va al goal pareggiandola al 71?. 12 minuti dopo Spinazzola viene ...

