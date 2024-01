Coppa Italia | oggi Atalanta-Sassuolo e Roma-Cremonese

ROMA - Parla nel pre - partita della sfida valida per gli ottavi di finale dicontro la Cremonese, il direttore sportivo della Tiago Pinto. Ai microfoni di Mediaset il ds giallorosso analizza la sfida ai grigiorossi: "Stasera è una finale perché laè così, ......dell'Olimpico' tra la Roma di Mourinho e la Cremonese di Stroppa in tempo realeLa Roma riceve la Cremonese nella Capitale in una gara valida come settimo e penultimo ottavo di finale di. ...Charles De Ketelaere manda un chiaro messaggio al Milan, sua ex squadra e prossimo avversario in Coppa Italia. Dopo neanche 24 ore dalla vittoria contro il Cagliari per 4-1, il Milan conosce il suo ..."Ho già giocato contro il Milan, sarà speciale. Possiamo vincere ogni partita" di Coppa Italia. Così il fantasista ...