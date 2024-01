Coppa Italia | l' Atalanta travolge il Sassuolo Ai quarti di finale ci sarà il Milan

L' Atalanta cala il tris contro il Sassuolo e stacca il pass per i quarti di finale di: decisivi De Ketelaere (doppietta) e Miranchuk. Partita d'autore del russo, che sulla trequarti è riuscito ad esprimersi e legarsi con il belga con una grande intesa. I nerazzurri ...A Bergamo, il match valido per la2023/2024 tra Atalanta e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Al Gewiss Stadium, Atalanta e Sassuolo si affrontano nel match valido per la2023/24. Sintesi ...Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Roma di Mourinho e la Cremonese di Stroppa in tempo reale La Roma riceve la Cremonese nella Capitale in una gara valida come settimo e ...L'Atalanta ha battuto per 3-1 il Sassuolo nel primo ottavo di finale della giornata odierna, staccando così il pass per i quarti di finale, dove affronterà il Milan. Sono stati De Ketelaere e l'ex ...