Coppa Italia | doppietta De Ketelaere e l' Atalanta vola ai quarti contro il Milan

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Miranchuk illumina, Desegna e l'si qualifica per idi finali diarchiviando la pratica Sassuolo in poco più di un'ora. Gli orobici ora affronteranno ilin quella che sarà una sorta di finale anticipata tra due squadre che ambiscono a vincere il trofeo. Clima delle grandi occasioni al Gewiss Stadium che registra il primo tutto esaurito del 2024. Gasperini lascia fuori Scamacca e lancia Decome centravanti, Dionisi, invece, in forte difficoltà in campionato fa ampio turnover e in attacco si affida a Mulattieri. Avvio vibrante. La prima emozione arriva al 5' quando Ederson se ne va sulla fascia e offre una palla invitante a Deche però liscia. Dopo due minuti ecco la risposta del Sassuolo ...

Ecco le formazioni ufficiali per quanto concerne la gara di Coppa Italia tra la Roma e la Cremonese. Gli schieramenti del match Stasera giocherà il match tra Roma e Cremonese per quanto riguarda gli Ottavi di finale di Coppa Italia. L'Atalanta si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia battendo il Sassuolo 3 - 1 al Gewiss Stadium negli ottavi grazie alla doppietta di De Ketelaere e al gol di Miranchuk, in rete Boloca per il Sassuolo nel finale. La squadra di Gasperini. Ecco le formazioni ufficiali di Roma e Cremonese, che scenderanno in campo alle 21,00 all'Olimpico per il secondo ed ultimo ottavo di finale della giornata. Nei giallorossi Mourinho punta. È giunta al termine l'avventura di Mamadou Tounkara con la maglia del Foggia. Come riportato dal club in una nota ufficiale tra la società e il giocatore è.