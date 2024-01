Coppa Italia | Atalanta ai quarti | Sassuolo ko 3-1

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) La squadra di Gasperini affronterà ora il Milan di Pioli tra una settimana per un posto in semifinale L'si qualifica per idi finale dibattendo il3-1 al Gewiss Stadium negli ottavi grazie alla doppietta di De Keteleare e al gol di Miranchuk, in rete Boloca per il