Coppa Davis ad Arzachena | Binaghi | “Qui nel 2011 la svolta per l’Italia”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nel corso della conferenza stampa ad, il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angeloha ricordato il decisivo scontro che oltre dodici anni fa ha permesso aldi accedere al play-off contro il Cile che ha riaperto agli azzurri le porte del World Group di. “Ci abbiamo messo dodici anni a tornare in Serie A – ha detto -, e altri dodici per riportare lain Italia. Sicuramente è opera di un grande giocatore come Jannik Sinner che tutto il mondo ci invidia, di una grande squadra composta da giovani che possono darci grandi soddisfazioni e da un grande capitano. Ma non sarebbe successo se non avessimo battuto la Slovenia qui adnel“. Dopo le tappe di Alghero e ...

Sorpresa clamorosa alla Rac Arena di Perth in occasione del primo match valevole per il quarto di finale tra Serbia e Australia nella United Cup ... (oasport)

... ma è anche vero che nel tennis i punti non solo si contano, ma si pesano, e il "riccio" di Sanremo, come in, ha dimostrato ancora una volta di conoscere benissimo la bilancia. Con il n.Il primo, che ha fatto gioire anche l'intero popolo italiano, è stato il successo in, di cui si è reso assoluto protagonista. Importantissimo anche il primo titolo in un Masters 1000 a ...Tennis, United Cup: Djokovic perde contro de Minaur e la Serbia viene eliminata dall'Australia che raggiunge la Polonia in semifinale ...Novak Djokovic è stato sconfitto dall'australiano Alex de Minaur (6-4, 6-4) nei quarti di finale della United Cup, a Perth, interrompendo la sua striscia di 43 vittorie consecutive che gli avevano fru ...