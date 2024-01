COOP e Onde Rosa su TamponTax

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) nella Legge di Bilancio per il 2024. Un passo indietro quello dell’Iva ritornata al 10% sugli assorbenti femminili che discrimina le donne e pregiudica una vittoria già conseguita appena un anno fa. Riparte la mobilitazione e si riapre la petizione su Change.org che...

(Adnkronos) – “Momenti come questo sono fondamentali per diffondere la necessità di fare prevenzione culturale” . Lo ha detto Alfredo De Bellis , ... (giornaledellumbria)

Bradley Cooper , regista e protagonista di Maestro , ha risposto alla polemica sul naso finto che ha usato per interpretare Leonard Bernstein nel ... (cinemaserietv)

C’è un libro che parla di educazione sessuale ed è rivolto ai lettori che hanno almeno 14 anni . Il titolo , provocatorio , è Questo libro non parla di ... (iodonna)

Da qui la decisione diRosa di riattivare la petizione.da parte sua vuole dimostrare con i propri assorbenti a marchio che "abbassare l'Iva al 5% è possibile" e così mette sugli ...E' quanto lamentanoRosa , un collettivo di giovani donne, in una nota avvertendo che riparte la mobilitazione e si riapre la petizione su Change.org - con lo slogan "Il ciclo è ANCORA un ...Con la Legge di Bilancio per il 2024, l’Iva sugli assorbenti torna al 10%; Coop mantiene il 5% sugli assorbenti a marchio.Dall’indagine commissionata da Accendi luce & gas Coop, meno della metà degli intervistati è consapevole dell’imminente fine del mercato tutelato e ben 1 intervistato su 5 non è a conoscenza del tema.