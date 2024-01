Controlli nelle Stazioni campane | Ecco il bilancio della Polizia Ferroviaria

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)camapane: ilparla di oltre 550mila verifiche, 83 arrestati e 490 indagati in un anno Oltre 550.000 persone controllate, 83 arrestati e 490 indagati: è questo il primissimodi fine anno del CompartimentoCampania. Elevate circa 1.000 contravvenzioni: 456 al CodiceStrada e 500 sanzioni relative al regolamento di. Durante l’anno sono state 12.871 le pattuglie impegnate in stazione e 2.207 quelle a bordo treno. I convogli ferroviari presenziati sono stati complessivamente 3.973. Sono stati inoltre predisposti 1.200 servizi antiborseggio in abiti ...

Infatti, nonostante l'evoluzione tecnologica e la maggiore precisionetecniche di ... Questo includeperiodici come il livello dell'olio , la pressione degli pneumatici e la verifica del ...'Isono iniziati già da diverso tempo, ma i sequestri penali sono stati effettuatiultime tre settimane', hanno spiegato fonti dei carabinieri dei Nas che li hanno individuati nel ...non essendo possibile svolgere controlli per legge, era aumentata l’attitudine a non rispettare le regole". A parlare anche dell‘iniziativa portata avanti da Atm in collaborazione con il Comune di ...Per questo auspico che provvedimenti come quello scritto nella Legge di Bilancio 2024 trovino al più ... delle imposte e ciò può farlo alla luce di un bilancio solido e controllato. Ma la corda non si ...