Controlli della Polizia di Stato | raffica di denunce

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Cinque persone denunciate ed una licenza revocata è il consuntivo deistraordinari del territorio dell’ultimo dell’anno. Il personale del Commissariato Borgo èparticolarmente impegnato nei servizi di contrasto ai furti in esercizi commerciali che in questo periodo di festività e di maggior afflusso di clientela registra un notevole impulso. Quattro le persone identificate e denunciate indi libertà ritenute presunte responsabili di furti in grandi magazzini. Il primo si sarebbe reso autore del furto in un negozio di abbigliamento in pieno centro cittadino asportando ben 24 capi d’abbigliamento per un valore di più di 300 euro. Il presunto ladro, immortalato dalle immagini del sistema di video sorveglianza del circuito interno del negozio, avrebbe nascosto tutta la merce in una grossa busta nera per ...